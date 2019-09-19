Прошлый суд окончился для Владислава Кантемирова (слева) не столь удачно Фото: Сулейман Леонов © URA.RU

Рабочего Владислава Кантемирова, выплачивающего три миллиона рублей в счет ремонта Rolls-Royce олигарха Александра Аристова, признали банкротом. Такое решение принял 19 сентября Арбитражный суд Челябинской области

«Судебное дело завершено. Резолютивная часть решения будет опубликована позднее», — сообщили «URA.RU» в суде.

На процесс, который вел судья Андрей Хаванцев, Аристов и Кантемиров не явились. В итоге вердикт был вынесен без их присутствия. Теперь Кантемирова, в связи со списанием долга, для частичного его погашения ожидает оценка и реализация имущества.

В феврале 2016 года на перекрестке улиц Доватора и Воровского в Челябинске «ВАЗ-2114» Кантемирова выскочила на красный и врезалась в «Роллс-Ройс» Аристова. Сам олигарх отказался от претензий к простому рабочему, но иск к нему подали юристы ОАО «ЧЭМК» (лимузин был зарегистрирован на предприятие). Из трех миллионов рублей, которые в результате судебных тяжб должен был выплатить Кантемиров, на нем «висит» еще чуть больше 2,7 млн рублей.

Вице-спикер Госдумы, глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, взявший под защиту Кантемирова, платил за него алименты его дочери — пока той не исполнилось 18 лет. Он продолжал это делать даже после того, как общественное мнение откачнулось от «жертвы олигарха» — чуть позже резонансного ДТП с Rolls-Royce Кантемирова поймали пьяным за рулем.

Фото: скрин базы данных Арбитражного суда Челябинской области