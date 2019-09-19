Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме

Антон Шипулин отдал свердловским ветеранам половину своей зарплаты Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу, экс-биатлонист Антон Шипулин сделал «первый шаг в новом статусе» депутата. Политик решил отказаться от половины своей зарплаты.

«Половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Совета ветеранов своего избирательного округа», — написал Шипулин на своей странице в Instagram. Так политик подписал снимок заявления, в котором он попросил «ежемесячно удерживать из денежного содержания сумму в 160 тысяч рублей». В документе уточняется, что эти деньги Шипулин просит переводить на счет «Серовской ветеранской организации», реквизиты которой также указаны в заявлении.

Подписчики Шипулина оценили его поступок. «Все бы депутаты были с такими целями в жизни», — написала ivanitskaia. А пользователь lobbist назвал «достойным» решение политика отказаться от денег ради ветеранов.

Шипулин победил на довыборах в Госдуму, набрав 41,5% голосов. Его главные соперники Алексей Коровкин от «Справедливой России» и Габбас Даудов от КПРФ получили соответственно 24% и 13,8% голосов.