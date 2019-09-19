Шипулин отказался от половины зарплаты в Госдуме

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Пресс-конференция, посвященная подведению итогов довыборов в Государственную Думу РФ по Серовскому округу. Екатеринбург, шипулин антон, портрет
Антон Шипулин отдал свердловским ветеранам половину своей зарплатыФото: Анна Майорова © URA.RU
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Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу, экс-биатлонист Антон Шипулин сделал «первый шаг в новом статусе» депутата. Политик решил отказаться от половины своей зарплаты.

«Половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Совета ветеранов своего избирательного округа», — написал Шипулин на своей странице в Instagram. Так политик подписал снимок заявления, в котором он попросил «ежемесячно удерживать из денежного содержания сумму в 160 тысяч рублей». В документе уточняется, что эти деньги Шипулин просит переводить на счет «Серовской ветеранской организации», реквизиты которой также указаны в заявлении.

Подписчики Шипулина оценили его поступок. «Все бы депутаты были с такими целями в жизни», — написала ivanitskaia. А пользователь lobbist назвал «достойным» решение политика отказаться от денег ради ветеранов.

Шипулин победил на довыборах в Госдуму, набрав 41,5% голосов. Его главные соперники Алексей Коровкин от «Справедливой России» и Габбас Даудов от КПРФ получили соответственно 24% и 13,8% голосов.

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Добрый день, дорогие друзья! Специально для своих избирателей и всех тех, кому интересна моя политическая деятельность, я завел эту страницу, где буду выкладывать свою новую политическую историю. Моим первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Совета Ветеранов своего избирательного округа. Подходит к концу моя первая рабочая неделя в Государственной Думе. Сказать, что было непросто войти в новый для меня ритм и влиться в новый коллектив – ничего не сказать. Это целый мир со своими трудностями и со своими, будем надеяться, победами. Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов. Всем добра и здоровья!

Публикация от Антон Шипулин (@shipulin.174)

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