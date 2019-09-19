Путин представил уральцев к государственным наградам

Уральцы получат награды от президента за заслуги перед отечеством Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил жителей Пермского края и Челябинской области орденами «За заслуги перед отечеством». Список граждан, удостоенных почетных медалей, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени Бобрикова Виталия Геннадьевича», — говорится в сообщении. Уточняется, что Бобриков занимает пост директора ООО «Ключи» в Пермском крае. Аналогичную награду за активную законотворческую деятельность получил сенатор от Челябинской области Олег Цепкин, который входит в комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Бобриков возглавляет сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Ключи» после банкротства совхоза «Труд» в 2002 году. Руководитель СПК добился того, что предприятие стало базообразующим для аграрного сектора экономики Чусовского района Прикамья.