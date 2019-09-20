Три депутата Законодательного собрания ЯНАО не оплатили штрафы или счета за коммунальные услуги. Среди них оказался спикер окружного парламента Сергей Ямкин. Информация содержится в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
По данным системы, сотрудники полиции 5 мая составили на Ямкина акт об административном правонарушении. На сайте «online ГИБДД» указано, что, вероятно, штраф спикер Заксобрания получил за превышение скорости. Оплату счета он просрочил (необходимо было оплатить до 14 июля), поэтому нарушение появилось в базе исполнительных производств судебных приставов.
Также задолженность имеет депутат Эдуард Яунгад. У него не оплачены госпошлина по административному правонарушению в размере 300 рублей и исполнительский сбор — 1000 рублей. Долг на 3,4 тысячи рублей по платежам за жилплощадь, коммунальные платежи, включая пени, имеет и депутат Игорь Крутиков. Исполнительное производство было оформлено 26 июля. Оставшиеся 19 парламентариев долгов не имеют или успели их покрыть.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе окружного Заксобрания не удалось. Там не ответили на звонок корреспондента «URA.RU».