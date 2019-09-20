СМИ: NASA пропустило опасный астероид

На расстоянии около 65 тысяч километров от Земли пролетел самый большой за последние 100 лет астероид. В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) космический объект заметили за 24 часа до сближения.
«Офицер планетарной обороны NASA Линдли Джонсон разослал коллегам электронное письмо, где сообщил о скором сближении астероида с землей», — сообщает издание BuzzFeed. Космический объект обошел системы обнаружения NASA, пишет телеканал 360.
Диаметр астероида составил 57-130 метров, что сравнимо с футбольным полем. В письме говорится, что дистанция до земли составляла около 0,19 лунных расстояний. Астероид пролетел рядом с землей в конце июня, но о произошедшем стало известно недавно.
В конце августа NASA сообщило о приближении к Земле двух крупных астероидов. Диаметр первого составит от 290 до 650 метров, он пролетит от планеты на расстоянии около 5,3 миллиона километров. Второй астероид пройдет в 14,35 миллионах километров от Земли, его диаметр составит от 120 до 260 метров.