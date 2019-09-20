Уральский студент, которого хотели отчислить из-за гей-скандала, уехал из России

В самый разгар скандала студент уехал на гастроли Фото: depositphotos.com

Екатеринбургский студент УрГЭУ, который оказался на грани отчисления из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации, уехал из России. Парень играет в молодежном театре «Игра», и в самый разгар скандала уехал на гастроли за границу.

«Театр „Игра“ уехал на гастроли», — сообщили «URA.RU» в ДК «Эльмаш», при котором функционирует труппа.

Такая же информация опубликована в группе театра в соцсети. Там сказано, что с 20 сентября по 1 октября театр на гастролях. «Мы уезжаем в рамках культурного обмена с Германией. Будем играть спектакли в нескольких европейских странах и проводить мастер-классы», — говорится в сообщении. На звонки молодой человек не отвечает.

Гей-скандал разгорелся в УрГЭУ после того, как студенту пригрозили отчислением из вуза. Причиной этого стало то, что парень состоял в группе ЛГБТ-сообщества. Руководство вуза выяснило это, проведя мониторинг страниц в соцсетях своих студентов. По словам ректора Якова Силина, слежка за личными аккаунтами студентов в университете «ведется на системной основе».

После того, как скандал вышел на федеральный уровень, студента заверили, что отчислять не будут. В университете заявили, что руководство не намерено вторгаться в личную жизнь студента, но все же подчеркнули, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений недопустима.