Кремль объяснил, кому разбираться в ЛГБТ-скандале со студентом УрГЭУ

Спрашивать о скандале в УрГЭУ следует у Минобразования РФ (на фото министр Михаил Котюков) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Историю со студентом УрГЭУ, которого хотели отчислить за подозрения в нетрадиционной сексуальной ориентации, должны объяснять руководство вуза и чиновники. Об этом в ходе ежедневного конференц-колла сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты интересовались, знает ли об истории Кремль и не видят ли там репутационной опасности, если разбирательство с вузом выйдет на уровень Европейского союза по правам человека? «Об этой истории мы не знаем, и репутационной опасности не видим. Рекомендуем по этой истории обращаться к руководству учебного заведения или к министерству образования», — объяснил Песков.

Ранее уральские СМИ сообщили, что одного из студентов УрГЭУ заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации после того, как обнаружили, что он является участником ЛГБТ-пабликов в соцсетях. От учащегося потребовали отчислиться и вызвали его на вузовскую комиссию, чтобы он доказал, что не гей. После того, как история приобрела резонанс, студента оставили в покое. Тем не менее, на портале change.org уже появилась петиция с требованием уволить ректора УрГЭУ Якова Силина.