Новый куратор челябинской политики прибыл к Текслеру

Нового «архитектора челябинской политики» уже видели в резиденции губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Будущий политический вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин прибыл на Южный Урал, сообщили источники «URA.RU» в правительстве региона. 19 сентября он уже побывал в резиденции главы области, а в пятницу примет участие в церемонии инаугурации Алексея Текслера.

«Накануне Векшин побывал в правительстве. Сейчас определяется, какой кабинет он займет», — рассказал собеседник.

«Под Векшина будет специально изменена структура правительства. Как именно — станет известно на будущей неделе, когда губернатор подпишет постановление о его назначении и озвучит новую схему областной власти», — добавил также другой источник.

Векшин родился 5 июня 1983 года в Кемерово. Закончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Был сотрудником ОАО «Горно-металлургическая компания „Норильский никель“», где в свое время работал Текслер. В мае 2012 года занял должность первого заместителя руководителя аппарата правительства Мурманской области, в июле 2013 года был назначен заместителем губернатора Мурманской области — также курируя внутреннюю политику.

Кроме того, Векшин является пасынком Федора Конюхова. Знаменитый путешественник прекрасно известен южноуральцам.