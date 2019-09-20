За пропавшего кота с «воровскими» татуировками предложили крупную сумму. ФОТО

Поиски кота продолжаются пятый день Фото: страница karafight_bes в Instagram

Владелец пропавшего под Екатеринбургом татуированного кота блогер Кара Файт предложил полмиллиона рублей за информацию о нахождении своего питомца. На странице в Instagram тренер по смешанным единоборствам сообщил, что поиски животного длятся безрезультатно уже пять дней.

При этом Кара Файт не исключает, что кто-то может намеренно скрывать животное. Такому человеку блогер пообещал причинить «десятикратную боль»: «Поймите, что скрывать постоянно не получится — есть друзья, ваши соседи и прочие. Все равно всплывет информация, дело времени. Надеюсь на ваше благоразумие».

Кот породы сфинкс по кличке Беся потерялся в поселке Первомайский. Животное легко узнать по множеству татуировок на груди (в виде веера из карт и «воровских» звезд), спине (в виде женского лица) и даже на мордочке. Хозяин переживает, что кот плохо переносит холод, а на Урале скоро начнутся заморозки. При этом зоозащитники в соцсетях начали активно критиковать блогера за издевательство над животным.

Фото: страница karafight_bes в Instagram

Фото: страница karafight_bes в Instagram