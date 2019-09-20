Адвокату Дмитрия Габова не сообщили о предстоящем заседании суда Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский полицейский Дмитрий Габов останется под арестом до 26 мая 2020 года. Такое решение в ночь с 19 на 20 сентября принял Ленинский районный суд Тюмени. Ранее областной суд обязал пересмотреть дело замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции региональной полиции, которого отправили в СИЗО в марте.

По словам адвоката Мамикона Минасяна, которые приводит издание 72.ru, на суд было оказано давление, иначе объяснить ночное заседание сложно. «По моему мнению, Дмитрия Габова просто хотят убить. Я не мог представить такого насилия над человеком в наше время. Мой подзащитный требовал в суде моего присутствия, но ему отказали, а меня и вовсе не уведомляли о предстоящем заседании», — заявил он.

По словам второго адвоката Габова Максима Еремеева, суд над его подзащитным начался накануне в 13:00. Затем обвиняемому стало плохо, его увезли в больницу и после оказания помощи доставили в суд ночью.

Дозвониться до Минасяна не удалось, его телефон постоянно занят. В суде прокомментировать ситуацию не смогли, сославшись на то, что пресс-секретарь находится в отпуске.

«URA.RU» писало, что Габов обвиняется в вымогательстве 85 млн рублей совместно с бизнесменом Олегом Гузенко и госслужащим Валерием Калалбом.