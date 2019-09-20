Строители заделывают сквозные дыры в мосту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане приступили к временному ремонту признанного опасным путепровода на улице Пролетарской, известного как Некрасовский мост. Сейчас строители заделывают сквозные дыры в пешеходных частях моста, аварийное состояние которого показали по телевидению на всю страну.

«Ремонтируем тротуары. Есть установка сделать так, чтобы по пешеходным дорожкам можно было проехать на велосипеде или пройти с коляской, чтобы нога не провалилась», — рассказали корреспонденту «URA.RU» рабочие, которые закрывали сквозные дыры металлическими листами. В пресс-службе администрации Кургана заявили, что металлический настил устанавливают «в рамках проведения превентивных мероприятий для обеспечения безопасности пешеходов на Некрасовском путепроводе».

Ранее «URA.RU» сообщало, что специалисты признали Некрасовский мост небезопасным и требующим ремонта. «Состояние тротуаров на путепроводе оценивается как крайне неудовлетворительное и аварийное. Безопасность движения пешеходов существенно снижена», — говорилось в заключении по итогам проверки.

Власти Кургана пытались найти подрядчика, готового отремонтировать мост за семь миллионов рублей, но на аукцион не заявился ни один участник. Позже чиновники заявили, что новые торги объявят лишь в 2020 году, объяснив это погодными условиями. В самых опасных местах они предлагали временно установить настилы из досок.

Состояние моста стало поводом для сюжета на федеральном канале ОТР. Курганцы рассказали, что мост уже давно находится в таком состоянии, и вспомнили случаи, когда на путепроводе «машины улетали за отбойники».

Опасные для пешеходов ямы рабочие закрывают металлическими листами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Строителям поставили задачу сделать мост удобным для велосипедистов и пешеходов с колясками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

До ремонта у велосипедистов на мосту могли возникнуть проблемы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пешеходам приходилось перешагивать через ямы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU