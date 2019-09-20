Россия защитит Арктику комплексами С-400

Ракетный полк противовоздушной обороны, который впервые оснастили комплексами С-400, заступил на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля. На острове Южный в честь этого события состоялась торжественная церемония.
Во время торжественной церемонии командир полка доложил генерал-майору Сергею Москвичеву о готовности личного состава к несению боевого дежурства, пишет ТАСС. «Позже зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на Новой Земле и оснащенный новыми комплексами ПВО С-400, заступил на боевое дежурство», — приводит RT сообщение пресс-службы Северного флота.
Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» были установлены на Новой Земле 16 сентября, передает «Национальная служба новостей». Комплексы заступили на дежурство в рамках процедуры перевооружения зенитного ракетного полка противовоздушной обороны. Они пришли на смену ранее стоящим на вооружении системам С-300.