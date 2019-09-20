Серябкина поспорила с Наргиз о деньгах на лейбле Макса Фадеева

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина заявила, что не обсуждает зарплату с Максимом Фадеевым Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Певица Ольга Серябкина (MOLLY), которая сотрудничает с уроженцем Кургана, продюсером Максимом Фадеевым, заявила, что никогда не обсуждала с ним финансовые вопросы. Артистка также добавила, что не считает характер своего наставника жестким, как другие певицы, выступавшие под его лейблом MALFA. Таким образом она ответила на замечания музыкальной исполнительницы Наргиз Закировой, которая разорвала деловые отношения с Фадеевым месяц назад.

«Вопрос денег в своей жизни с Максом никогда не обсуждала, никогда не просила себе зарплату. Мне так платили, что у меня не возникали эти вопросы», — рассказала Серябкина в разговоре с ведущей YouTube-шоу «Ходят слухи». Певица отметила, что у них с Фадеевым есть особенные договоренности и намекнула, что если их не нарушать, то никаких проблем не будет. Она также заявила о разочаровании в тех, кто нелестно отзывается о продюсере.

Ранее Серябкина ответила Наргиз, упрекнувшей ее в управлении лейблом Фадеева MALFA. Она заявила, что ее многолетнее сотрудничество с продюсером не говорит о том, что она управляет его делами, сообщает агентство Nation News. Наргиз, со скандалом покинувшая лейбл, предположила, что сам Фадеев ничего не решает, а действует по указке Серябкиной, выживающей неугодных ей артистов, передает «Дни.ру».