Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за аномальной зимы

Аномальная зима вызовет всплеск вирусных заболеваний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Резкие перепады атмосферного давления и температур грядущей зимой скажутся на здоровье россиян. Об этом в беседе с «URA.RU» сообщил аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев, комментируя опубликованный прогноз Росгидромета на ближайшие шесть месяцев.

«Плохо то, что очень сильно в последнее время качается атмосферное давление. И из-за этого у людей приличные проблемы с артериальным давлением», — заявил Щепеляев. Эксперт также добавил, что резкие перепады температур отрицательно влияют на иммунную систему и могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем. «Иммунная система не выдерживает таких перепадов и возникает иммунодепрессия: люди начинают чаще болеть ОРВИ и другими вирусными заболеваниями. Также на фоне перепадов чаще будут проявляться бактериальные инфекции и протекать менее стандартно», — отметил специалист.

Как писало «URA.RU», ранее Росгидромет выступил с прогнозом погоды на ближайшие шесть месяцев. По данным специалистов, с октября по март следующего года практически на всей территории России будут наблюдаться аномальные температуры, превышающие средние значения предыдущих лет. Для Урала синоптики также предсказали резкую смену температур и уровня атмосферного давления.