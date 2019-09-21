Анатолий Чубайс считает, что либеральные СМИ не хотят рассказывать правду о 1990-х годах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс обвинил крупнейшие российские либеральные СМИ в замалчивании правды о 1990-х годах. Поводом для этого стало то, что целый ряд крупных изданий не заметил нашумевшее интервью зятя первого президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева, которое он дал порталу «Расцвет российских СМИ».

«Давно не читал столько правды о 90-х, как в этом интервью Валентина Юмашева. Даже те ситуации, где наши позиции расходились, описаны Валентином Борисовичем предельно корректно. Очень любопытно, что ни „Медуза“, ни „Дождь“ ни близкие к ним СМИ ухитрились вообще не заметить это интервью. Грустная ирония истории в том, что, похоже, наибольший вклад в извращение истории 90-х внесли те, кто считает себя либералами и демократами», — написал Чубайс на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Чубайс в одном из своих публичных выступлений сравнил текущую ситуацию в российской экономике с тем, когда водитель автомобиля одновременно жмет не газ и тормоз. В результате таких действий экономика страны «не едет».