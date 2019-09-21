Силовики задержали вора в законе, коронованного более 30 лет назад

Полиция поймала известного криминального авторитета и его подручных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В Вологодской области правоохранители задержали криминального авторитета, выходца из Грузии Нодара Джинчвелашвили (Шошия). Вместе с ним полицейскими также были задержаны еще трое «смотрящих».

«Всего задержано четыре человека. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 210.1 („Занятие высшего положения в преступной иерархии“) Уголовного кодекса РФ», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального управления МВД.

Отмечается, что задержанный в Вологодской области вор в законе Нодар Шошия имеет довольно большой вес в криминальном мире. Он был «коронован» криминальными элементами еще в 1986 году, когда отбывал наказание в одной из грузинских тюрем. С тех пор авторитет носит титул вора в законе.

Ранее в Москве по решению суда оправлен под арест криминальный авторитет с грузинскими корнями Ираклий Джабуа, который в криминальном мире России более известен как Ика Ростовский (или Ираклий Ростовский). Вора в законе обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Он имеет довольно высокий статус в преступном мире юга России. Ранее Джабуа привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, мошенничество и грабежи.