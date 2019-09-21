Пропавшего уральского кота с татуировками ищут бульдоги

У кота на груди набиты татуировки в виде веера из карт и воровских звезд karafight_bes, Instagram

Блогер Кара Файт ищет своего пропавшего под Екатеринбургом татуированного кота по кличке Беся с собаками и тепловизором. Это следует из информации, размещенной в закрытом аккаунте хозяина в Instagram.

На скриншотах видео, которые есть в распоряжении «URA.RU», видно, что в поисках кота участвуют два французских бульдога. Также на одном из роликов запечатлен тепловизор. Кот Беся (сфинкс) потерялся в поселке Первомайский (12-й километр Челябинского тракта). У кота на груди набиты татуировки в виде веера из карт и воровских звезд, на спине в виде женского лица. Хозяин беспокоится, что животное может замерзнуть на улице. Ранее телеведущий Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» предположил, что Беся начал музыкальную карьеру и отправился в турне.