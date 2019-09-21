Ургант предположил, что кот катается по России с особой музыкальной программой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пропавшего под Екатеринбургом татуированного кота по кличке Беся «нашел» телеведущий Иван Ургант. В своей программе «Вечерний Ургант» журналист показал шуточную афишу пропавшего животного, соотнеся «воровские наколки» кота с образом современных шансонье.

Ургант предположил, что Беся начал музыкальную карьеру и отправился в турне. «Мы нашли Беса — он сейчас ездит по городам России в группе „Котоповал“. Он исполняет такие песни: „Кот-стоп“, „Валерьянка на столе“ и „Что ж ты, фраер, взял лоток?“» — пошутил Ургант. Он также призвал телезрителей сообщить владельцу кота в случае, если они найдут животное.

Сам владелец кота Рустам Шафиев шутку телеведущего прокомментировал неприличными жестами в своем Instagram. Подписчики поддержали хозяина животного и раскритиковали Урганта за жестокость. «Любимый питомец как ребенок для каждого нормального человека, и беда, случившаяся с ним — настоящее горе и драма. Ургант умер для меня», «Разве можно устраивать стеб над горем других?» — написали в комментаторы под постом Шафиева.

Кот породы сфинкс по кличке Беся пропал в поселке Первомайский. Питомец легко узнаваем по многочисленным татуировкам на груди (в виде веера из карт и «воровских» звезд), спине (в виде женского лица) и даже на мордочке, уточняет телеканал 360. Хозяин питомца волнуется, сможет ли кот перенести холод, потому что на Урал надвигаются заморозки. Зоозащитники раскритиковали Шафиева за «издевательство» над животным в виде тату.