В Кургане на территории ТЭЦ произошел пожар. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Густой дым виден из разных точек городаФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области

В Кургане на отдельно стоящей подстанции ТЭЦ-1 загорелся трансформатор. Пожар огнеборцы тушили по повышенному рангу сложности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«В 18:16 пожар был ликвидирован. На работу ТЭЦ возгорание никак не повлияло», — сообщили в чрезвычайном ведомстве. О причинах ЧП пока не сообщается.

Ситуацию прокомментировали и в Курганской генерирующей компании, в юрисдикцию которой входит ТЭЦ-1. «Станция из сети не выпадала. Персонал действовал профессионально. Перерывов в энерго- и теплоснабжении нет», — заявил генеральный директор ПАО «КГК» Сергей Долгов. По его словам, пострадавших в результате пожара нет. Все системы сейчас работают в штатном режиме. Оборудование будет восстановлено в кратчайшие сроки.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...