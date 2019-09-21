В Кургане на отдельно стоящей подстанции ТЭЦ-1 загорелся трансформатор. Пожар огнеборцы тушили по повышенному рангу сложности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
«В 18:16 пожар был ликвидирован. На работу ТЭЦ возгорание никак не повлияло», — сообщили в чрезвычайном ведомстве. О причинах ЧП пока не сообщается.
Ситуацию прокомментировали и в Курганской генерирующей компании, в юрисдикцию которой входит ТЭЦ-1. «Станция из сети не выпадала. Персонал действовал профессионально. Перерывов в энерго- и теплоснабжении нет», — заявил генеральный директор ПАО «КГК» Сергей Долгов. По его словам, пострадавших в результате пожара нет. Все системы сейчас работают в штатном режиме. Оборудование будет восстановлено в кратчайшие сроки.