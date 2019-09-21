В 13 регионах России хотят поднять пенсии

Российский кабмин одобрил законопроект, предусматривающий субсидии регионам на дополнительные выплаты неработающим пенсионерам. Об этом сообщается на сайте правительства.
«Одобрить проект и внести его в Госдуму в установленном порядке», — говорится в сообщении.
В июле стало известно, что правительство намерено выделить 13 регионам 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям, напоминает RT. Речь идет о повышении пенсий пожилым людям из республик Коми и Саха, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Архангельской, Магаданской, Мурманской и Московской областей, а также Ханты-Мансийского, Ненецкого, Чукотского автономных округов и Еврейской автономной области.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев тогда пояснил, что этим субъектам нужны повышенные доплаты. По его оценкам, в этих регионах «дороже жизнь», а уровень прожиточного минимума выше общероссийского, передает агентство Nation News.