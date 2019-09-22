Павла Пивоварова поддержат поэты из Иркутска и Тюмени Фото: страница П. Пивоварова во «ВКонтакте»

Екатеринбургского поэта Павла Пивоварова, который продает футболки звезд российского и мирового спорта для того, чтобы спасти свою мать от онкологического заболевания, готовы поддержать жители других регионов страны.

Так, в начале октября в Иркутске пройдет вечер местных поэтов в поддержку Пивоварова. «Продолжает приходить поддержка от друзей-поэтов. Но то, что делает сейчас в Иркутске мой друг, сибирский поэт Дима Хакимов трогает до самых темных закоулков души. Дима проведет в этом городе вечер для моей мамы», — написал Пивоваров на своей странице во «ВКонтакте». Сам уральский поэт пояснил «URA.RU», что в ближайшее время подобный благотворительный поэтический вечер состоится и в Тюмени, однако дата его проведения окончательно пока не определена.

Ранее сообщалось, что Пивоваров продает коллекцию маек игроков футбольного клуба «Урал» с автографами спортсменов. Деньги нужны на лечение матери поэта, у которой два года назад обнаружили рак легких. «В ближайшее время выставлю четыре футболки на продажу, думаю [организовать] какой-то электронный аукцион. Минимальная сумма — 200 тысяч рублей. На лечение матери уже потратили больше двух миллионов, операцию проводили в Израиле», — отмечал поэт в беседе с журналистом агентства. Теперь же, помимо футболок игроков «Урала», в коллекции, которую готов продать Пивоваров, появились новые «экпонаты»: теперь там есть майки звезд мирового футбола Марио Балотелли и Фернандо Муслеры, а также форма игроков ХК «Автомобилист» и сборной России по хоккею.