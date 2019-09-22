Первый министр экономики РФ раскрыл причину повышения пенсии в 13 регионах

Андрей Нечаев считает, что возможность повысить бюджетные расходы в России есть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Факт того, что доплаты к пенсиям в России повысят только в 13 регионах, является лишь попыткой государства сэкономить. Таким мнением с корреспондентом «URA.RU» поделился первый министр экономики РФ Андрей Нечаев.

Речь идет о повышении пенсий пожилым людям из республик Коми и Саха, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Архангельской, Магаданской, Мурманской и Московской областей, а также Ханты-Мансийского, Ненецкого, Чукотского автономных округов и Еврейской автономной области. «В основном в этом списке находятся северные регионы, за исключением Еврейской автономной области, но во всех достаточно сложные условия жизни, а уровень прожиточного минимума выше общероссийского. Но каким боком туда попала Московская область — известно только авторам этого постановления», — сказал Андрей Нечаев в беседе с агентством.

По мнению эксперта, в качестве обосновывающей логики данного законопроекта можно принять заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который объяснил, что 13 регионам требуются повышенные доплаты, так как там «просто дороже жизнь» и уровень прожиточного минимума выше общероссийского. «Но мне кажется, что скрытый, неафишируемый смысл состоял в нежелании повышать бюджетные расходы. Хотя для этого есть все возможности: сейчас в России бюджет вполне благополучный», — заключил Нечаев.