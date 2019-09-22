Евгений Петросян отметил в Париже 74-й день рождения Фото: Alexey Yushenkov / wikimedia.org / CC BY-SA 3.0

Юморист Евгений Петросян и его возлюбленная Татьяна Брухунова потратили на недельный отдых в Париже полмиллиона рублей. Пара жила в элитном отеле в центре французской столицы, обедала и ужинала в самых известных ресторанах.

В Париже Петросян отметил свой 74-й день рождения. В день празднования пара сначала посетила кабаре «Мулен Руж». Билеты на представление вместе с шампанским обошлись Петросяну в 25 тысяч рублей, сообщает издание StarHit. После Петросян с Брухуновой отправились на торжественный ужин в ресторан LouLou при парижском Музее декоративного искусства. Уточняется, что за одну только тарелку устриц, крабов и лобстеров в данном заведении юморист заплатил 15 тысяч рублей.

О том, что Петросян и Брухунова вместе уехали в Париж, стало известно благодаря снимкам, которые они публиковали в Instagram. Совместных фотографий из французской столицы у пары не было, однако опубликованные снимки сделаны в одних и тех же точках Парижа.

Брухунова была известна как личный ассистент Петросяна. Об их отношениях начали говорить после того, как в 2018 году юморист развелся с женой Еленой Степаненко. Впервые на публике пара появилась в конце августа на музыкальном фестивале «Новая волна».