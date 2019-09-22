Петросян потратил полмиллиона рублей на недельный отдых с возлюбленной в Париже. ФОТО

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Клипарт. Евгений Петросян. Екатеринбург, петросян евгений
Евгений Петросян отметил в Париже 74-й день рожденияФото: Alexey Yushenkov / wikimedia.org / CC BY-SA 3.0

Юморист Евгений Петросян и его возлюбленная Татьяна Брухунова потратили на недельный отдых в Париже полмиллиона рублей. Пара жила в элитном отеле в центре французской столицы, обедала и ужинала в самых известных ресторанах.

В Париже Петросян отметил свой 74-й день рождения. В день празднования пара сначала посетила кабаре «Мулен Руж». Билеты на представление вместе с шампанским обошлись Петросяну в 25 тысяч рублей, сообщает издание StarHit. После Петросян с Брухуновой отправились на торжественный ужин в ресторан LouLou при парижском Музее декоративного искусства. Уточняется, что за одну только тарелку устриц, крабов и лобстеров в данном заведении юморист заплатил 15 тысяч рублей.

О том, что Петросян и Брухунова вместе уехали в Париж, стало известно благодаря снимкам, которые они публиковали в Instagram. Совместных фотографий из французской столицы у пары не было, однако опубликованные снимки сделаны в одних и тех же точках Парижа.

Брухунова была известна как личный ассистент Петросяна. Об их отношениях начали говорить после того, как в 2018 году юморист развелся с женой Еленой Степаненко. Впервые на публике пара появилась в конце августа на музыкальном фестивале «Новая волна».

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В 1889 году гениальный французский инженер Гюстав Эйфиль построил свою башню. Многие французы были возмущены этой инородной для Парижа, как им казалось, постройкой. Затюкали бедного инженера. Требовали немедленно разобрать это «уродливое строение». Знал бы он и его многочисленные оппоненты, что пройдёт немного лет и башня станет главной достопримечательностью Парижа и станет его эмблемой. А для Эйфеля это, действительно, вечная память. #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #париж #toureiffelparis

Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

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