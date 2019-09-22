Член РАН рассказал, чем обернется выдача россиянам бесплатных лекарств

Выдача жизненно необходимых лекарств бесплатно или со скидкой вопреки заявлению Минздрава РФ никак не упростит жизнь скорой помощи. Таким мнением с корреспондентом «URA.RU» поделился заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин.
«Лекарства, которые находятся у пациентов, могут быть, говоря простым языком, сопровождающими и лечащими болезнь. Бригады скорой помощи имеют лекарства, скажем так, „скоропомощные“, которые экстренно восстанавливают состояние больного. Таких лекарств, какие есть у „скорой“, у обычных пациентов быть не может. А те лекарства, которые есть в наличии у пациентов, не смогут помочь в случае резкого ухудшения состояния. В таких ситуациях скорая помощь в любом случае будет нужна», — объяснил «URA.RU» Евгений Лильин.
Также эксперт высказал мнение о том, что к данной инициативе Минздрава РФ возникает много вопросов. По словам Лильина, до обнародования данного решения следовало четко определить, как будет осуществляться выдача бесплатных лекарств и препаратов со скидкой, кто будет отвечать за реализацию и как часто их будут выдавать. «Если следовать логике Минздрава, то так могут и вообще отменить скорые помощи», — опасается Евгений Лильин. Также он отметил, что деятельность ведомства нередко подвергается критике, причем заслуженно.
Ранее Минздрав РФ выступил с данной инициативой, аргументировав тем, что это может уменьшить число вызовов врачей скорой помощи.