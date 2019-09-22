Разработчик «индекса самогона» назвал инициативу шуткой

Введенный учеными «индекс самогона» следует считать научной шуткой, однако показатели исследования являются серьезными и реальными. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
Ранее появилась информация о том, что в России могут ввести индекс производства самогона, который позволит судить об экономическом благополучии в стране. «Вы думаете, „индекс самогона“ будет введен в качестве официального индекса в отчетности Росстата? Разумеется, нет. Мы ничего не предложили, это о нас так написали, — пояснил „URA.RU“ Зубец. — Эта такая научная шутка, ученые развлекаются».
При этом эксперт отметил, что ученые не предлагают введение индекса в официальную отчетность, но Минфин заинтересован в том, чтобы понять, какое количество алкоголя, с которого не берутся акцизы, циркулирует на рынке. «В качестве продолжения этого проекта мы будем пытаться оценить потери бюджета из-за нелегального производства и потребления алкоголя. Индекс мы ввели в научный оборот, не думаю, что он понесет какие-то практические последствия. Впрочем, прикладные цели может найти Минфин, мы предложим им подумать в эту сторону», — заключил Зубец.
Как уточнил эксперт, данные по производству самогона и домашних вин ученые собирают путем соцопроса. Согласно полученным данным, ситуация в стране улучшается, и всплеск самостоятельного производства алкоголя уменьшается.