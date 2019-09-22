В Госдуме оценили перспективу бесплатной выдачи лекарств россиянам

Бесплатная выдача лекарств россиянам позволит снизить смертность трудоспособного населения. Таким мнением поделился депутат Госдумы Николай Говорин, считающий инициативу «правильной».
«Это обсуждалось и у нас в комитете [Госдумы по охране здоровья], и я это лично слышал. Сама идея обсуждается давно, и концепция очень правильная», — цитирует Говорина RT. Также чиновник уточнил, что изменения будут особенно актуальны для пациентов с болезнями сердца. Говорин отмечает, что людям с гипертоническими болезнями необходимы дорогие препараты, которые позволят решить проблему излишней свертываемости крови и минимизировать риск появления осложнений.
Ранее Минздрав РФ выступил с инициативой выдавать россиянам бесплатные лекарства. Ведомство аргументирует это предложение желанием уменьшить число вызовов врачей скорой помощи, однако член РАН считает, что это никак не решит проблему.