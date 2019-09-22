22 сентября 2019

В Госдуме оценили перспективу бесплатной выдачи лекарств россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптеки. Сургут, аптека, лекарства, фармацевтика
В Госдуме считают, что изменения будут особенно актуальный для людей с болезнями сердцаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бесплатная выдача лекарств россиянам позволит снизить смертность трудоспособного населения. Таким мнением поделился депутат Госдумы Николай Говорин, считающий инициативу «правильной».

«Это обсуждалось и у нас в комитете [Госдумы по охране здоровья], и я это лично слышал. Сама идея обсуждается давно, и концепция очень правильная», — цитирует Говорина RT. Также чиновник уточнил, что изменения будут особенно актуальны для пациентов с болезнями сердца. Говорин отмечает, что людям с гипертоническими болезнями необходимы дорогие препараты, которые позволят решить проблему излишней свертываемости крови и минимизировать риск появления осложнений.

Ранее Минздрав РФ выступил с инициативой выдавать россиянам бесплатные лекарства. Ведомство аргументирует это предложение желанием уменьшить число вызовов врачей скорой помощи, однако член РАН считает, что это никак не решит проблему.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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