Названы регионы-лидеры по росту зарплат

В первые шесть месяцев 2019 года во всех регионах России выросла заработная плата. Абсолютным лидером по этому показателю стала Костромская область, аутсайдером — Ямало-Ненецкий автономный округ.
Так, костромичи получили прибавку к зарплате в размере 14,7%, жители Тувы — 12,4%, Магаданской области — 11,6%. На четвертом месте по этому показателю оказался Севастополь (10,9%), а пятерку лидеров закрыла Сахалинская область, где в среднем заработок увеличился на 10,7%, пишет РИА «Новости». Москва оказалась на 14-м месте — 8,6%.
Что касается регионов Урала, наиболее высокую позицию в рейтинге — 43-ю строчку — заняла Свердловская область, где зарплата увеличилась на 6,7%. Тюменская область — на 52-м месте с результатом 6,4%, Пермский край — на 54-м (6,4%), Курганская область — на 60-м (6,2%), Челябинская область — на 64-м (5,8%), Югра — на 80-м (4,2%). Ямал оказался на 85 месте с самым низким показателем роста в 2,3%. При этом регион занимает лидирующую позицию по размеру средней зарплаты — 90 369 рублей.