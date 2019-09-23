Уральская жена Игоря Николаева трогательно поздравила мужа

Певица, уроженка Екатеринбурга Юлия Проскурякова поздравила своего супруга композитора Игоря Николаева с девятой годовщиной брака. Исполнительница поведала, что 13 лет назад написала свой хит «Не могу без тебя», который всегда напоминает ей о муже.
«Эта песня была написана мною осенью 2006 года, а осенью 2010-го мы стали мужем и женой! С годовщиной нас! I love you!» — написала Проскурякова на своей странице в Instagram, приложив к посту фотографию с Николаевым. Публикацию она дополнила хештегами #9летвбраке и #янемогубезтебя.
В комментариях поклонники певицы оказались очень растроганы обращением Проскуряковой к мужу. «Очень красивая и романтичная песня! От всей своей души — поздравляю!» — пожелала ershova_furer. «Пусть отношения остаются навсегда», — отметил valexvn6. «С годовщиной, ребята!» — поздравил композитор Игорь Крутой. Под постом свой ответ оставил и сам Николаев, отправивший смайлик «сердце».
37-летняя Проскурякова и 59-летний Николаев вместе уже больше 13 лет, у них есть трехлетняя дочь. В августе поклонники пары начали подозревать, что супруги скоро объявят о разводе, потому что композитор появился на публике без обручального кольца, напоминает «Дни.ру». Николаев не стал отвечать на слухи.