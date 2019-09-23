Челябинский губернатор назвал новых членов своего правительства

Алексец Текслер озвучил полный список своей команды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 сентября подписал постановление о назначении министром промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павла Рыжего. Рыжий, как и вице-губернатор Анатолий Векшин, который будет отвечать за внутреннюю политику — два новых члена правительства области.

Рыжий, ранее уже работавший в структурах исполнительной власти региона, выиграл кадровый конкурс губернатора. На пост министра здравоохранения рассматривается кандидатура Юрия Семенова, главного врача областного перинатального центра. На должность министра социальных отношений региона — кандидатура детского омбудсмена Ирины Буториной, а на вакансию председателя государственного комитета охраны объектов культурного наследия области — начальника отдела проведения контрольных мероприятий аппарата губернатора и правительства Челябинской области Алексея Федичкина.

На должность министра дорожного хозяйства и транспорта рассматривается кандидатура начальника управления дорожного хозяйства Алексея Нечаева. Александр Филиппов продолжит работу в министерстве на должности заместителя министра.

Ранее стало известно, что почти все руководители ведомств сохранили свои должности, кроме Сергя Приколотина (минздрав), Татьяны Никитиной (минсоцотношений) и Александра Баландина (госкомитет по охране культурного наследия). Также стало известно, что не заключен контракт с Олегом Датских (Государственная жилищная инспекция). Отказали в продлении контракта первому замминистра экологии Ирине Хариной и первому заминистра здравоохранения Виталию Щетинину.

В пресс-службе правительства области подтвердили, что Приколотин возглавит областной центр медицины катастроф.