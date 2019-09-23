Транспортный налог в России будут считать по-новому

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Автомобиль Тойота Рав-4 на улицах города. Екатеринбург, toyota, автомобиль, тойота, рав-4, rav-4
Список дорогих автомобилей пополнился тремя моделямиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России начали применяться новые правила расчета транспортного налога. Список дорогих автомобилей пополнился тремя моделями, для которых будет действовать увеличенная ставка при расчете налога за 2018 год. Как сообщили в Федеральной налоговой службе, изменения также коснулись налоговых коэффициентов.

В список дорогих автомобилей включили BMW 340i xDrive Gran Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal и Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT, передает «Федеральное агентство новостей». Для этих и других автомобилей, стоимость которых превышает три миллиона рублей, будет действовать повышенная ставка.

Кроме того, если раньше для автомобилей стоимостью 3-5 миллионов рублей не старше трех лет действовали ставки 1,3 и 1,5, то отныне единый повышающий коэффициент составит 1,1. Помимо этого, был изменен порядок заполнения деклараций по транспортному налогу для юридических лиц.

Как писало «URA.RU», в марте Минпромторг опубликовал список автомобилей, попадающих под так называемый «налог на роскошь». Список моделей дороже трех миллионов рублей был расширен до 1193 единиц.

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