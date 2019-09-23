Актриса, поддержавшая коллегу Павла Устинова, уезжает из Перми

Актриса «Театра-театра» решила перебраться в Москву Фото: скриншот видео YouTube, канал Пермский академический Театр-Театр

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Актриса пермского «Таетра-театра» Дарья Егорова, попавшая в скандал из-за поддержки осужденного коллеги Павла Устинова, уезжает из Перми в Москву. В беседе с корреспондентом «URA.RU» она сообщила, что приняла предложение одного из столичных театров.

«С планами определилась. Поступило предложение из Москвы, и я решила его принять», — пояснила Дарья Егорова. Она уточнила, что расчитывает покинуть прежнее место работы после 4 октября. Худрук театра Борис Мильграм подписал ей заявление на увольнение. Актриса также сообщила, что больше не принимает участия в премьерном спектакле «Дом Бернарды Альбы», а будет задействована лишь «в нескольких постановках театра в массовке».

На прошлой неделе Дарья Егорова обратилась к зрителям сразу после премьеры спектакля, который идет на сцене «Театра-театра». После этого режиссер постановки обвинил ее в том, что актриса не имела права так поступать и сорвала премьеру, а худрук театра пригрозил увольнением.

Большинство коллег также не поддержали поступок Дарьи Егоровой и объявили ей бойкот. Актриса пермского театра сообщила, что не хотела никого подставить и лишь выразила свою гражданскую позицию. На следующий день после разразившегося скандала она написала заявление на увольнение.