Воров в законе хотят приравнять к маньякам и террористам

Воров в законе будут содержать отдельно от других заключенных Фото: Илья Московец © URA.RU

Воров в законе будут держать отдельно от других заключенных в местах лишения свободы. Такие законопроекты внесли в Государственную думу РФ на рассмотрение глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.

«По действующему закону, отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы — это террористы или маньяки. Однако лидеры ОПС представляют не меньшую общественную опасность», — пояснил Пискарев. Если поправки примут, то осужденных за положение в преступной иерархии будут содержать отдельно и в местах лишения свободы, и в СИЗО.

По мнению авторов законопроекта, воры в законе могут вербовать сторонников в местах лишения свободы, а также пытаться руководить своими людьми из колонии или тюрьмы. Изоляция криминальных авторитетов от других заключенных поможет этого избежать.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для криминальных авторитетов. Для воров в законе в Уголовном кодексе создали новую статью — «занятие высшего положения в преступной иерархии». Лидерам преступных группировок теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет со штрафом до пяти млн рублей. Условное осуждение при этом исключается.