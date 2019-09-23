Пьяные курганцы устроили дебош в аэропорту Челябинска

Двое курганцев задержаны сотрудниками транспортной полиции в аэропорту Челябинска за пьяный дебош. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
Задержанными оказались 31-летний мужчина и 46-летняя женщина, которые должны были лететь в Анталью. «Находились в состоянии алкогольного опьянения и выражались громкой нецензурной бранью, не реагируя на замечания окружающих», — пояснили в полиции.
Авиакомпания отказалась допускать пьяных пассажиров на борт самолета. После этого сотрудники полиции доставили дебоширов в дежурную часть, расположенную в здании аэропорта, где на нарушителей составили административные протоколы по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
В дежурной части мужчина нецензурно высказывался в адрес одного из сотрудников полиции, а женщина набросилась на полицейского, причинив ему телесные повреждения, степень которых не раскрывается. Сейчас решается вопрос о привлечении курганцев и к уголовной ответственности.