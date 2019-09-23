Пьяные курганцы устроили дебош в аэропорту Челябинска

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Аэропорт Челябинск, аэропорт челябинск, зал вылета внутренних авиалиний
Курганцы должны были лететь из Челябинска в Анталью, но теперь им светит уголовная статьяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двое курганцев задержаны сотрудниками транспортной полиции в аэропорту Челябинска за пьяный дебош. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Задержанными оказались 31-летний мужчина и 46-летняя женщина, которые должны были лететь в Анталью. «Находились в состоянии алкогольного опьянения и выражались громкой нецензурной бранью, не реагируя на замечания окружающих», — пояснили в полиции.

Авиакомпания отказалась допускать пьяных пассажиров на борт самолета. После этого сотрудники полиции доставили дебоширов в дежурную часть, расположенную в здании аэропорта, где на нарушителей составили административные протоколы по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В дежурной части мужчина нецензурно высказывался в адрес одного из сотрудников полиции, а женщина набросилась на полицейского, причинив ему телесные повреждения, степень которых не раскрывается. Сейчас решается вопрос о привлечении курганцев и к уголовной ответственности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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