Уральскому студенту, которого хотели отчислить из-за гей-скандала, предложили убежище в США

«Учитывая уровень гомофобных настроений» Фото: с группы USUE MEMES ЛГБТ УрГЭУ во «ВКонтакте»

Студент Уральского государственного экономического университета, которого едва не отчислили за подписку на ЛГБТ-паблик, может получить политическое убежище в США. Помощь в этом ему готова оказать программа Bridge Across the Ocean («Мост через океан») — такое заявление опубликовано на ее сайте и в соцсетях.

«Учитывая общий высокий фон гомофобных настроений в российском обществе и отсутствие адекватной защиты представителей ЛГБТ-сообщества в России, публичное развитие данной ситуации может быть опасным для студента. Причем, вне зависимости от его принадлежности к гей-сообществу, — говорится в заявлении. — При желании участника данных событий обратиться за получением политического убежища в США, руководство программы „Мост через океан“ выражает готовность оказать все необходимое юридическое и экспертное сопровождение на безвозмездной основе».

Гей-скандал разгорелся в УрГЭУ после того, как проректор Роман Краснов пригрозил студенту отчислением из вуза за подписку на ЛГБТ-сообщество. По словам ректора Якова Силина, слежка за личными аккаунтами студентов в университете «ведется на системной основе».

После выхода скандала на федеральный уровень, в вузе заявили, что руководство не намерено вторгаться в личную жизнь студента, но подчеркнули, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений недопустима. В разгар скандала его герой уехал из России — сейчас он находится в Германии на гастролях вместе со своим театром «Игра», в котором играет в спектаклях.