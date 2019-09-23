Следователи назвали регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы, в котором чаще всего пропадают дети. Данные были озвучены на оперативном совещании под руководством главы ведомства Александра Басрыкина.
«Наибольшее количество несовершеннолетних, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях», — приводит RT слова официального представителя СКР Светланы Петренко.
по ее словам, наиболее частными причинами пропажи детей являются отсутствие должного контроля со стороны социальных учреждений и неблагоприятные условиях в семьях. В 2018 году пропали больше 13,6 тысяч детей, в первые шесть месяцев 2019-го — больше 8,3 тысяч. По итогам совещания Бастрыкин поручил проработать вопрос о создании ДНК-базы родственников пропавших детей.