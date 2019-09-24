На Украине объяснили, почему Зеленский допустил главную ошибку в отношениях с РФ

Владимир Зеленский, по мнению эксперта, не кажется человеком, готовым работать в направлении партнерства с РФ Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский действительно совершил большую ошибку в отношениях с РФ, назначив главой МИДа Вадима Пристайко, однако это не самый главный его просчет у руля страны. Таким мнением с «URA.RU» поделился директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Комментируя слова экс-депутата Рады Анны Герман о том, что Пристайко — не тот человек, который будет вести диалог с Москвой, Погребинский отметил, что, все действия дипломата, вероятно, будут продиктованы «сверху». Поэтому он и получил свою должность. «Он производит впечатление человека системы. Раз он вошел в эту политическую систему, то он будет жить по ее правилам. Конечно, лучше бы на этом месте был человек со своими взглядами, ориентированными на конструктивное сотрудничество [с Россией]», — подчеркнул украинский эксперт.

Однако Погребинский не согласился с тем, что назначение Пристайко является главным промахом Зеленского. По мнению политолога, сильнее всего президент ошибся, когда решил идти во власть. «Его жизненный опыт, его биография — все это не дает оснований надеяться на то, что он будет личностью, которая организует работу команды в направлении добрососедства и заинтересованного сотрудничества с Россией», — резюмировал Погребинский.

Ранее Анна Герман заявила, что Зеленский мог бы назначить другого министра иностранных дел вместо Пристайко. По ее мнению, во главе МИД должен стоять человек, «с которым Москва захотела бы говорить», напоминает RT. Сам Зеленский, как рассказал «Национальной службе новостей» политолог Микола Михальченко, хочет установления тесных контактов с руководством РФ.