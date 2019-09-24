Стало известно, кто довел Соловьева до истерики в эфире «России-1»

У Владимира Соловьева разгорелся спор о холокосте Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Причиной истерики телеведущего Владимира Соловьева в эфире его авторского шоу на канале «Россия» стало заявление приглашенного гостя Григория Амнуэля. Соловьев эмоционально отреагировал на его слова о холокосте.

«Амнуэль, рассуждая о Холокосте, недвусмысленно намекнул, что в трагедии якобы виноваты солдаты советской армии», — выяснил « Царьград ». Соловьев и до этого говорил со студией на повышенных тонах, однако после реплики Амнуэля сорвался на крик: «Кто спас евреев? Какой народ спас евреев? Вот еврейский народ знает, что спас их советский народ. И польский народ должен присмотреться».

Соловьев заявил, что называть народ СССР виновником холокоста — это «высший уровень подлости». Возмущенный ведущий вспомнил, как в апреле выгнал из студии польского политолога Якуба Корейбу. «Даже поляк, которого я выгнал, до такой подлости не додумался», — завершил речь Соловьев.

Ранее телеведущий рассказал в своем telegram-канале, что вышел из себя на съемках «Вечера с Владимиром Соловьевым». По его словам, гнев вызвал «либеральный бред про нашу историю», однако при этом журналист не уточнил, кто именно виноват в его истерике.

В начале апреля в эфире шоу у Соловьева случился конфликт с Корейбой. После дискуссии о геноциде польских евреев ведущий потребовал вывести политолога из студии. Позднее в разговоре с «Национальной службой новостей» Соловьев заявил, что Корейба больше не станет гостем его шоу.