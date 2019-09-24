В Кремле положительно отозвались о действиях российских силовиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Наказание за противоправные действия на митингах в России гораздо мягче, чем в США и Канаде, считает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. На встрече со студентами Высшей школы экономики он отметил, что в Северной Америке за брошенный в сторону полицейского предмет можно погибнуть.

При обсуждении акций протеста в Москве Песков напомнил, что не все протестующие вели себя корректно по отношению к силовикам. В частности, в сторону росгвардейцев летели пластиковые стаканчики.

«Там был какой-то парень, который бросил стаканчик. Но вы поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову. Без суда, без следствия. И полицейский получил бы за это награду!» — приводит слова Пескова ТАСС. Песков добавил, что в России за такое поведение нарушителя «не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут», но в любом случае действия российских полицейских будут более гуманными в сравнении с методами западных коллег.

На протяжении июля и августа в Москве на фоне предвыборной кампании по выборам в Мосгордуму прошла серия несанкционированных акций протеста. В результате столкновений с силовиками задержали десятки протестующих. Среди задержанных оказался актер Павел Устинов, которому в итоге Тверской суд Москвы вынес приговор — 3,5 года колонии. В защиту Устинова развернулась кампания, и актера отпустили под подписку о невыезде, напоминает «Национальная служба новостей».