Помилованный Сенцов признался, что готов пожать руку Путину

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что готов пожать руку президенту России Владимиру Путину, если за одним рукопожатием будет следовать освобождение одного гражданина Украины из мест лишения свободы в России. Об этом он сказал в эфире радио «Крым.Реалии».
«Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое рукопожатие будет один освобожденный человек», — сказал Сенцов. По его словам, он намерен продолжить «противодействовать путинскому режиму, который хочет по-прежнему поработить Украину».
В 2015 году Олег Сенцов был осужден на 20 лет за подготовку терактов в Крыму и организацию экстремистского сообщества. Сенцов отказывался признавать вину и во время отбывания наказания в ямальской колонии «Белый медведь» объявил голодовку, которая продлилась 145 дней, напоминает «Национальная служба новостей».
В начале сентября Сенцов был помилован президентом РФ и в составе группы из 35 украинских заключенных вернулся на Украину. Это произошло в рамках обмена между Москвой и Киевом удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Дома он заявил, что пока не намерен возвращаться в Крым.