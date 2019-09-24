За пост мэра Салехарда поборются минимум четыре человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За пост главы Салехарда, помимо Алексея Титовского, будут бороться как минимум три кандидата. Фамилии потенциальных претендентов назвал источник «URA.RU», знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства подтвердил, что в шорт-листе находится эксперт-консультант окружного департамента внешних связей Титовский, который вернулся в округ после работы в Минприроды РФ. В Москву он уезжал после назначения экс-губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина главой министерства. Ранее другие источники называли Титовского основным кандидатом на пост мэра.

Также в списке есть действующий депутат думы Салехарда и директор окружного молодежного центра Павел Титов, замглавы администрации Салехарда по вопросам городского хозяйства Александр Воробьев и финалист кремлевского конкурса «Лидеры России» из Ставрополя Вячеслав Агаджанов, работавший в правительстве Ямала.

Титов не стал комментировать по телефону эту тему. Агаджанов сослался на занятость и не стал общаться с «URA.RU». Дозвониться до Титовского не получилось. В пресс-службе мэрии Салехарда узнать о планах по выдвижению Воробьева на пост мэра не удалось — там не ответили на звонок.

По одной из версий, эти кандидаты составят конкуренцию действующему главе Салехарда Ивану Кононенко. Впрочем, другие источники агентства уверяют, что нынешний градоначальник вообще не будет участвовать в конкурсе.

Ранее «URA.RU» сообщало, что список участников конкурса на пост главы окружной столицы станет известен 8 октября. Итоговое решение о том, кто станет главой, примут депутаты гордумы.