Шнуров ответил стихом на запрет курить на балконах

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Презентация песни Сергея Шнурова для
Сергей Шнуров вступился за курящих на балконах россиянФото: Владимир Андреев © URA.RU

Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал новые правила, запрещающие курить и жарить шашлыки на балконах. Он посвятил депутатам целое стихотворение в Instagram.

«В нашем городском поселке

Жизнь течет на лоджиях.

С мужиками курят телки,

Шашлыки свои жуя.

Нет другой тут развлекухи!» — написал Шнуров. Музыкант также возмутился, что при отключении света теперь нельзя будет зажечь свечи.

Ранее «URA.RU» писало, что правительство России утвердило изменения в правилах противопожарного режима. В поправках сказано, что россиянам нельзя будет использовать открытый огонь на балконах: курить, жарить шашлыки и зажигать свечи, поясняет агентство Nation News. Главный редактор «Русского табака» Максим Королев заявил, что прямого запрета на курение нет. А вот ставить мангал на лоджиях теперь действительно нельзя.

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