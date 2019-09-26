Шнуров ответил стихом на запрет курить на балконах

Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал новые правила, запрещающие курить и жарить шашлыки на балконах. Он посвятил депутатам целое стихотворение в Instagram.
«В нашем городском поселке
Жизнь течет на лоджиях.
С мужиками курят телки,
Шашлыки свои жуя.
Нет другой тут развлекухи!» — написал Шнуров. Музыкант также возмутился, что при отключении света теперь нельзя будет зажечь свечи.
Ранее «URA.RU» писало, что правительство России утвердило изменения в правилах противопожарного режима. В поправках сказано, что россиянам нельзя будет использовать открытый огонь на балконах: курить, жарить шашлыки и зажигать свечи, поясняет агентство Nation News. Главный редактор «Русского табака» Максим Королев заявил, что прямого запрета на курение нет. А вот ставить мангал на лоджиях теперь действительно нельзя.