26 сентября 2019

Дума Челябинска «восстановила» в должности бывшего мэра. СКРИН

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Первое заседание Челябинской городской думы второго созыва, где выбрали председателя, его заместителей и руководителей комиссий. Челябинск, зал заседаний гордумы челябинска
Сайт думы заработал, но данных о депутатах нетФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сайт городской думы Челябинска нового созыва начал свою работу 27 сентября. Обновили только руководство органа местного самоуправления и список постоянных комиссий. А в опции «Структура» указано, что спикером думы и главой города является прежний руководитель Станислав Мошаров.

Сайт думы прежнего созыва прекратил работу 19 сентября после того, как была сформирована новая гордума из числа депутатов семи райсоветов Челябинска. На первой сессии думы 24 сентября, когда спикером думы избрали Андрея Шмидта, вице-спикером Дмитрия Тарасова и распределили должности председателей комиссии, всем депутатам раздали бумаги с просьбой предоставить фото и личные данные до 27 сентября для размещения на сайте. Но большинство депутатов просьбу игнорировало.

Что касается данных о Мошарове, то четыре года назад он действительно было главой города с полномочиями спикера думы, администрацией руководил сити-менеджер. Потом в схему управления Челябинском внесли изменения. Сам Мошаров, избравшись на этих выборах в Ленинский райсовет, отказался от мандата гордумы.

Получить комментарий пресс-службы думы по наполняемости нового сайта не удалось.

Нового спикера думы внесли на сайт
Фото: скрин официального сайта гордумы Челябинска
Но и прежнего руководителя указали как мэра
Фото: скрин официального сайта гордумы Челябинска

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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