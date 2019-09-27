Алексей Текслер и Сергей Сизов оценили учения «Атом-2019» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и начальник УФСБ по региону Сергей Сизов 27 сентября провели в поселке Новогорный выездную антитеррористическую комиссию, а также проследили за учениями ФСБ и военных «Атом-2019». Это их первое совместное появление в публичной повестке после смены руководства в УФСБ.

Сизов, назначенный на свою должность с 5 июня, не появлялся на публичных мероприятиях, совещания с его участием и участием Текслера были закрыты для прессы, в начале августа он ушел в отпуск. Впервые широкая общественность увидела нового генерала на инаугурации Текслера. В Новогорный Текслер и Сизов прилетели на вертолете ФСБ.

На комиссии обсудили защиту закрытых административно-территориальных образований на территории и безопасность в школах. Говорили о создании добровольных кибердружин, которые стали бы обеспечивать защиту детей от опасного контента в соцсетях. Текслер высказал мнение, что такими вопросами должны заниматься профессионалы, а не волонтеры.

На учениях «Атом-2019» по легенде террористы напали на эшелон с ценным грузом, а потом скрылись в ближайшем населенном пункте. Текслеру и Сизову продемонстрировали, как действуют в таких случаях военные, и Росатом и как гражданские службы ликвидируют последствия теракта.

Сергей Сизов — самый закрытый генерал челябинского ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Здание, захваченное террористами, брали штурмом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU