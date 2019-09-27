От российских звезд потребовали раскрыть гонорары за выступления на митингах

Российские звезды, участвующие в акциях оппозиции, должны раскрыть размер денежных вознаграждений за присутствие на митингах. Так селебрити будут честны со своими поклонниками. С таким заявлением выступил актер, звезда сериала «Последний москаль» Игорь Скрипко.
«Если тебе платят за то, чтобы ты привел свою паству фанатов на улицу, имей совесть признаться хотя бы им. Признаться, что тебе за твою „искреннюю“ борьбу за правду и „благородный риск“ заплатили», — написал актер на своей странице в Facebook. Он добавил, что считает нынешнюю позицию своих коллег «подлой и лицемерной».
«Люди верят и идут. Вот только с одной разницей, твой риск стоит миллионы, а их — не тянет и на каплю твоей правды», — посетовал Скрипко. По его информации, за участие в митингах знаменитости получают около 6 миллионов рублей.
Таким образом, Скрипко прокомментировал заявление Александра Туровского, бывшего волонтера штаба Алексея Навального. По информации экс-соратника оппозиционера, актеры и музыканты, выступающие на митингах, зарабатывают на этом крупные суммы. Например, «гонорар» актрисы Александры Бортич, заявившей о желании прийти на акцию 29 сентября в Москве, составил 1 миллион рублей, а музыканты Face и «Кровосток», выступавшие на митинге 10 августа, получили по 8 миллионов рублей.
Также Туровский заявил, что на последнем совещании своего штаба Навальный поручил подчиненным повторить успех митинга 10 августа на акции в грядущее воскресенье. По словам бывшего волонтера, оппозиционеры направят все усилия, в том числе финансовые, на привлечение к митингу звезд.