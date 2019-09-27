Актриса Мария Шукшина обвинила во лжи коллег, выступающих на митингах

Мария Шукшина: «Я знаю о том, что некоторые артисты участвуют в митингах не просто так, от чистого сердца, а за гонорар» Фото: Instagram Марии Шукшиной

Актриса Мария Шукшина призвала звезд кино, театра и эстрады, которые выступают на митингах, «безвозмездно биться за идеалы» и быть честными перед людьми. Таким образом она отреагировала на заявление бывшего волонтера штаба Алексея Навального Александра Туровского, рассказавшего о миллионных гонорарах российских артистов, участвующих в несогласованных митингах.

На своей странице в Facebook Шукшина написала, что избегает разговоров о политике, но история с выступлением артистов на митингах за деньги, тот случай о котором нужно говорить. «Я знаю о том, что некоторые артисты участвуют в митингах не просто так, от чистого сердца, а за гонорар. Ну, хорошо, допустим, но всё же странно… Вроде за идеалы готов биться безвозмездно, т.е даром», — подчеркнула актриса. Она отметила, что выступает за честность в отношениях с людьми, к этому же призывает и своих коллег. «Как много стало вокруг нас лжи, грязи, передергиваний, клеветы, перекосов в угоду золотому тельцу… Просто давайте будем честными с собой и людьми, которые нам верят!», — призвала Шукшина.

Ранее, как писало «URA.RU», звезда сериала «Последний москаль» Игорь Скрипко заявил, что звезды должны признаться перед поклонниками в том. сколько им платят организаторы за «благородный риск» участия в несогласованных митингах. «Люди верят и идут. Вот только с одной разницей, твой риск стоит миллионы, а их — не тянет и на каплю твоей правды», — посетовал Скрипко. Артист посетовал, что позиция таких коллег является «подлой и лицемерной».

Экс-соратник Навального Туровский сделал заявление, в котором назвал гонорары актеров и музыкантов. Он также рассказал, что на последнем сборе штаба Навальный поручил подчиненным повторить успех митинга 10 августа на акции в грядущее воскресенье. Для этого блогер посоветовал не жалеть денег на звезд.