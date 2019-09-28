27 сентября 2019

Соловьев назвал Лаврова «красавчиком» после его ответа американцам

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Соловьев одобрил слова министра о публикации разговора Трампа и ЗеленскогоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев похвалил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который прокомментировал публикацию стенограммы телефонного разговора между президентами США и Украины. Российский министр назвал такое разглашение «неприличным».

«Меня мама воспитывала, что читать чужие письма — это неприлично. Тем более письма двух людей, которых их народы избрали на ведущие посты», — цитирует «Интерфакс» слова представителя МИД с пресс-конференции
Генассамблеи ООН.

Министр уточнил, что в подобных вопросах необходимо придерживаться определенного уровня конфиденциальности. «Есть дипломатическая практика, и выносить любой вопрос на публичное растерзание <…> Ну разве это демократия? Как можно вообще вести работу в таких условиях», — подытожил Лавров.

С мнением российского дипломата согласился Владимир Соловьев. «Сергей Викторович красавчик: читать чужие письма неприлично. Лучший!» — написал телеведущий в своем канале в Telegram.

В конце июля состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским. На сайте Белого дома стенограмма беседы появилась 25 сентября, напоминает телеканал 360.

В разговоре украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор займется делом бывшего вице-президента США Джо Байдена. Это стало поводом для объявления американскими парламентариями начала процедуры импичмента лидера США. В Вашингтоне заявили, что в этой истории есть «русский след», однако представитель МИД эти слова высмеяла.

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