Ведомство Владимира Якушева выделило Верхней Туре 30 миллионов рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев во время визита в Свердловскую область открыл набережную в Верхней Туре, реконструированную на деньги из федерального бюджета. По словам министра, новая набережная должна стать точкой роста городской экономики.

«Проект, который вы все вместе придумали, защитили и с которым победили на всероссийском конкурсе, успешно реализован. Не сомневаюсь, набережная Верхней Туры станет не только местом притяжения горожан и туристов, но и точкой роста городской экономики», — цитирует Якушева областной департамент информполитики.

Губернатора Евгения Куйвашева на церемонии заменял первый замглавы региона Алексей Орлов, работающий эти дни с приставкой и. о. «Это наглядное свидетельство совместной работы региональных и федеральных властей <…> по благоустройству городов. Уверен, что набережная будет долго служить и радовать горожан, привлекая в город туристов», — отметил Орлов.

Общая стоимость реконструкции набережной в Верхней Туре составила 104 миллиона рублей. Из них 30 миллионов — средства из федерального бюджета, выделенные Минстроем в рамках конкурса проектов благоустройства малых городов. В прошлом году в ходе проекта «Формирование комфортной городской среды» в Верхней Туре обновили несколько дворов и парк молодоженов.