Даша Букина из «Счастливы вместе» ответила на сообщение о задержании с кокаином

Наталья Бочкарева заметила, что не преследует скандалы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», опровергла информацию о том, что ее задержали в Москве со свертком кокаина. В разговоре с «URA.RU» артистка предположила, что слух был запущен с целью заработать на ее имени.

«Сейчас я нахожусь дома, с детьми, и не знаю, кто запустил эту скандальную новость. Я вам скажу так — это не про меня история, я не преследую скандалы. И мне очень интересно, кто и для чего решил запустить эту историю», — объяснила Бочкарева в разговоре с корреспондентом агентства. Актриса сделала предположение, что авторы слуха решили «заработать на ее имени» либо вызвать хайп в медиапространстве.

Ранее СМИ сообщили о задержании Бочкаревой. По данным РЕН ТВ, полиция обнаружила у актрисы сверток с кокаином, который она якобы прятала в нижнем белье. Сообщалось, что в отношении звезды возбуждено уголовное дело.