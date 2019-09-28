Скандал с увольнением уральского тренера за голые фото дошел до Москвы

В Министерстве просвещения заявили, что педагог имеет право личную жизнь Фото: страница Екатерины Конопенко в Facebook

Педагог имеет право на личную жизнь, однако должен представлять, как будут реагировать на его действия ученики. Об этом заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк, прокомментировав увольнение тренера по кикбоксингу Екатерины Конопенко в Челябинске.

«Это затрагивает личную жизнь педагога. Каждый из нас имеет право на личную жизнь», — передает слова Басюка ТАСС. Однако он также добавил, что человек, который взял на себя ответственность работать педагогом, должен соотносить каждое свое действие с тем, как на него посмотрят воспитанники. Он уточнил, что профессия обязывает преподавателя соблюдать определенные правила.

Ранее Минпросвещения РФ направило в региональные учебные учреждения положение о нормах профессиональной этики педагогов. Согласно документу, рекомендуется предотвращать ситуации, которые могут причинить вред чести, достоинству и деловой репутации сотрудника и самого образовательного учреждения.

Тренер Екатерина Конопенко, преподававшая кикбоксинг в детско-юношеской школе «Максимум» в Магнитогорске, оказалась в центре скандала. Женщину уволили с работы по предписанию прокуратуры из-за откровенных фото, которые были сделаны еще в 2000-е. После женщина заявила, что готова обратиться в Европейский суд по правам человека, передает RT.