Алексея Кортнева позвали с гитарой на несогласованный митинг Фото: Анна Майорова © URA.RU

На митинг «Либертарианской партии» в поддержку политзаключенных стараются привлечь как можно больше москвичей и гостей столицы. К вечеру 28 сентября организаторы решили, что для акции не хватает новых звезд и анонсировали выступление группы «Несчастный случай» и Алексея Кортнева, а также нового музыкального коллектива — группы «Хадн Дадн».

«Друзья! Завтра на митинге выступят для вас классики русской сцены — Алексей Кортнев и Несчастный Случай и открытие последнего года — группа „Хадн Дадн“. Встречаемся все завтра в 15.00 на Проспекте Сахарова, Москва! Свободу политическим заключенным!», — анонсирует мероприятие на странице в Тwitter участник панк-группы Pussy Riot, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. При этом даже своих подписчиков Верзилов привел в удивление опубликованным анонсом. «Какой классик??? Какой сцены??? У вас митинг или партийный концерт?))», — задает вопросы Borisenko. «Я фигею, Пелагея! Они уже свои митинги прилепляют к концертам. Прилипалы», — отреагировала Таисия Тымуш. «Дискотека», «Опять утренник» — иронизируют 2funoff и phoenix_1488.

Ранее стало известно, что за выступление артистов на митингах организаторы платят по несколько миллионов рублей. Звезда сериала «Последний москаль» Игорь Скрипко заявил, что артисты должны признаться перед поклонниками в том, сколько им платят за «благородный риск» участия в несогласованных митингах. «Твой риск стоит миллионы, а их — не тянет и на каплю твоей правды», — посетовал Скрипко. Актриса Мария Шукшина также призвала коллег быть честными по отношению к поклонникам. «Просто давайте будем честными с собой и людьми, которые нам верят!», — призвала Шукшина.

Как писало информагентство Nation News, спонсоры из США выделили Навальному крупную сумму для сбора массовки на митинг 29 сентября.